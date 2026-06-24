Francia experimenta este miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país

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París, 24 jun (EFE).- Francia experimentó este miércoles el día más caluroso jamás registrado en el país, superando el récord alcanzado el martes, según el instituto meteorológico Météo-France.

El indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 °C, de acuerdo con los datos establecidos este miércoles a las 17.00 horas, frente al anterior récord histórico marcado la víspera con una media nacional de 29,9 °C, que ya superaba los anteriores máximos de las canículas de 2019 y 2003.

Las temperaturas máximas rebasaron los 40 °C en amplias zonas del territorio, con valores superiores en el suroeste. Se registraron, entre otros, 43,6 °C en Cazaux (Gironda), 42,5 °C en Burdeos, 42,2 °C en Nantes, 41,6 °C en Le Mans y 40,3 °C en París, en un episodio inaudito de calor extremadamente persistente tanto de día como de noche.

Las noches fueron excepcionalmente cálidas, con mínimas que en varios puntos no bajaron de los 25 °C e incluso superaron ese umbral en áreas del oeste del país, lo que incrementó el impacto sanitario del episodio.

De hecho, a comienzos de semana, cuando el episodio apenas estaba comenzando, las cifras de pacientes en las urgencias se acercaron a máximos históricos, como señala la agencia Santé Publique France.

Météo-France prevé que la ola de calor continúe en los próximos días, con un desplazamiento progresivo del núcleo más intenso hacia el centro y el este del país. A partir del jueves por la tarde se espera la entrada de aire más fresco por la fachada atlántica, aunque sin un descenso generalizado inmediato.

El episodio viene acompañado de un riesgo elevado de tormentas eléctricas, especialmente en el oeste a partir de este jueves por la noche, con posibles rachas de viento intensas, precipitaciones fuertes y caída de granizo, advirtió Météo-France.

Las autoridades alertan además del aumento del riesgo de incendios forestales debido a la sequedad extrema de la vegetación, la baja humedad y las altas temperaturas persistentes, una situación que afecta ya a decenas de departamentos.

La alerta roja, la máxima, ha sido activada para mañana en 72 del centenar de departamentos de país, lo que significa 14 más que este miércoles y cerca de las tres cuartas partes del país.

Según los registros, se trata de la 52 ola de calor en Francia desde 1947, con una concentración creciente de estos episodios en el siglo XXI, lo que los expertos vinculan a una mayor frecuencia de fenómenos extremos en un contexto de cambio climático.EFE

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