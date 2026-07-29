Francia expulsa a la exdirectora de Russia Today en el país por propaganda del Kremlin

Compartir

3 minutos

París, 29 jul (EFE).- El Ministerio francés del Interior ha ordenado la expulsión de la antigua directora de Russia Today (RT) en Francia, Xenia Fedorova, a la que acusa de servir de altavoz del Kremlin y de reproducir “palabra por palabra” las narrativas de la propaganda rusa.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a EFE este miércoles que se emitió un decreto de expulsión de la cronista política, entregado a su abogado por la Prefectura de Policía de París.

La decisión culmina meses de polémica sobre la presencia de Fedorova en el panorama mediático francés.

Según el expediente citado por el diario Libération, el departamento francés del Interior considera que Fedorova, a través de sus intervenciones públicas, ha participado en campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas con el objetivo de “desestabilizar el orden público” y debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El Gobierno francés la acusa de retomar “palabra por palabra los relatos de la propaganda rusa”. El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, la calificó el pasado mes de mayo de “propagandista patentada” que “sirve la sopa de Vladimir Putin”.

Fedorova dirigió hasta 2022 la filial francesa de la cadena estatal rusa RT, prohibida en la Unión Europea poco después de la invasión rusa de Ucrania. Bruselas justificó entonces la medida por considerar que el canal estaba implicado en las operaciones de influencia del Kremlin.

Tras el cierre de RT Francia, Fedorova encontró una nueva plataforma en el imperio mediático del empresario Vincent Bolloré, cuya línea editorial ha sido criticada por sus detractores por su giro hacia posiciones conservadoras, próximas a la extrema derecha.

Desde comienzos de 2025, la cronista interviene regularmente en la cadena de televisión CNews y en la radio Europe 1, medios del grupo de Bolloré. También publicó el libro ‘Bannie’ (Proscrita), en el que denuncia una supuesta voluntad de las autoridades francesas de silenciarla.

La polémica se intensificó cuando se conoció que Fedorova había obtenido en agosto de 2024 un permiso de residencia de diez años en Francia, pese a su pasado al frente de RT Francia.

El Gobierno defendió entonces que la concesión del permiso respondía a las reglas vigentes y que un título de residencia no impedía una actuación posterior si aparecían elementos que afectaran al orden público o a los intereses fundamentales de la Nación.

La cuestión llegó hasta la Asamblea Nacional y al Elíseo. Emmanuel Macron afirmó a comienzos de junio que Fedorova ya estaba al servicio de la “propaganda de Estado” rusa en 2017 y que “las cosas no habían cambiado” desde entonces.

No obstante, el primer ministro, Sébastien Lecornu, advirtió de que no se podía expulsar a una persona simplemente por defender ideas contrarias a las del Gobierno. La línea roja, señaló, se sitúa en cualquier actuación que atente contra los intereses fundamentales del Estado.

Su expulsión plantea ahora dificultades prácticas. Una devolución forzosa a Rusia resulta complicada por la ruptura de la cooperación consular entre París y Moscú desde el inicio de la guerra de Ucrania y por la ausencia de conexiones aéreas directas entre Rusia y la Unión Europea.

Mientras se resuelve su situación, Fedorova está obligada a permanecer en su domicilio parisino y debe comparecer diariamente ante las autoridades, según una fuente citada por Libération.

Alemania, donde residió antes de instalarse en Francia, también le ha prohibido la entrada en su territorio. EFE

cmc/ac/lss