Francia ha identificado 5.000 de sus nacionales «vulnerables» que quieren ser repatriados

París, 8 mar (EFE).- Las autoridades francesas tienen identificados a 5.000 de sus nacionales considerados «vulnerables» y que quieren ser repatriados de Oriente Medio por la guerra, mientras que 4.300 han podido volver con vuelos fletados por el Gobierno o de compañías comerciales.

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, que la pasada madrugada estuvo recibiendo en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle a los 328 pasajeros llegados en su inmensa mayoría de Mascate, en Omán, precisó que un millar de franceses han sido repatriados con vuelos oficiales, tres civiles y tres militares, y el resto con comerciales.

En declaraciones al canal CNews, Tabarot dijo que «quedan un cierto número de nuestros ciudadanos que quieren volver» y entre ellos están los 5.000 registrados como «vulnerables» y prioritarios, básicamente personas mayores, familias con niños o personas enfermas.

Tabarot precisó que a los pasajeros «vulnerables» que habían sido repatriados con los vuelos organizados por el Gobierno -este domingo se esperaba la llegada de otro militar- se les había pedido el pago de una contribución de 350 euros por el viaje.

Una cifra, en cualquier caso, muy inferior a la que tendrían que haber desembolsado en caso de comprar un billete en los pocos aviones que cubren ahora rutas entre los países del Golfo Pérsico y Europa a causa de la guerra.

En Oriente Medio viven unos 400.000 franceses, sobre todo en Israel (221.000 registrados), Emiratos Árabes Unidos (64.000) y en los territorios palestinos (38.000). EFE

ac/vh

