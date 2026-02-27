Francia identifica la toxina cereulida en un bebé hospitalizado por la leche infantil

París, 27 feb (EFE).- Los análisis en las heces de un bebé que estuvo hospitalizado en Francia tras haber consumido una de las leches infantiles contaminadas por la toxina cereulida han permitido identificar la presencia de esa toxina, indicó este viernes el Ministerio de Sanidad.

La Dirección General de Sanidad confirmó las revelaciones hechas por Radio France y señaló que se ha obtenido un «primer resultado de análisis de las heces positivo a la toxina cereulida», aunque puntualizó que de momento eso no permite concluir que hubo una relación de causa efecto con la enfermedad del bebé.

Según el departamento de Sanidad, ahora corresponde a los expertos, en particular a los médicos que atendieron al niño y a los especialistas en toxicología profundizar en sus investigaciones para determinar si la exposición confirmada a la toxina fue el motivo de los síntomas que le llevaron al hospital.

Según Radio France -el Ministerio no quiso dar detalles del caso- se trató de un niño que estuvo internado una noche en Montpellier y que había ingerido leche Gallia del grupo Danone.

En Francia, donde la identificación formal de la cereulida en los bebés que habían consumido las leches incriminadas no se había podido constatar formalmente hasta ahora, se han señalado tres muertes y una decena de hospitalizaciones susceptibles de estar vinculadas, pero no hay demostración de momento.

El caso de las leches infantiles comenzó en diciembre cuando Nestlé retiró decenas e lotes en más de 60 países por todo el mundo por la presencia potencial de la toxina y luego se sumaron otros fabricantes como los franceses Danone o Lactalis. EFE

