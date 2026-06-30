Francia iluminará la Estatua de la Libertad por los 250 años de EEUU

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Francia realizará un show de luces inédito en la Estatua de la Libertad en Nueva York en homenaje a los 250 años de Estados Unidos, anunció el lunes el cónsul general francés en Nueva York.

Se trata de una creación artística que busca resaltar el famoso monumento que regaló Francia a Estados Unidos hace 140 años. «Queríamos hacer algo impactante» para celebrar «una amistad que es muy profunda y fuerte» entre ambos países, dijo a la AFP Cédrik Fouriscot.

El diplomático lo describió como una «monumental creación artística imaginada por un artista francés», cuyo nombre se mantiene en secreto de momento. El acto lo transmitirá la cadena estadounidense ABC en la noche del 3 de julio, en la víspera del aniversario.

Patrocinadores privados financiaron el homenaje, que se concibió para resaltar «la excelencia de Francia a través de su tecnología y sus artistas», agregó Fouriscot.

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