Francia impide la venta por Eutelsat de sus antenas por ser un activo estratégico

4 minutos

(Actualiza con precisiones de la empresa y con elemento de contexto)

París, 30 ene (EFE).- El ministro francés de Economía, Roland Lescure, anunció este viernes que ha bloqueado la venta por el operador de satélites Eutelsat de sus antenas en tierra, que iban a ser cedidas al fondo sueco EQT, por ser «un activo estratégico»·

«He decidido no autorizar a Eutelsat la venta de sus antenas en tierra, que permiten conectar con los satélites», explicó Lescure en una entrevista en el canal TF1 en la que explicó que esas antenas sirven para comunicaciones civiles pero también militares.

Además, hizo hincapié en que Eutelsat es «el único competidor europeo de Starlink», el operador del magnate Elon Musk que está desplegando una constelación de decenas de miles de satélites.

Fuentes de su departamento insistieron en que la decisión de impedir la operación «está exclusivamente vinculada al carácter crítico de esta actividad para la soberanía francesa y en ningún caso a la calidad del inversor».

Una alusión directa al fondo sueco EQT con el que Eutelsat había llegado a un acuerdo anunciado en diciembre para cederle el 80 % de sus infraestructuras terrestres de conexión con los satélites reunidas en una plataforma valorada en 790 millones de euros.

En el trasfondo de este bloqueo está el análisis que hacen las autoridades francesas del dominio aplastante hasta ahora de Estados Unidos, sobre todo de la mano de Starlink, en el mercado de los satélites de órbita baja.

El comportamiento errático de Musk al dar cobertura o no a las autoridades ucranianas en la guerra con Rusia, ha puesto más en evidencia la importancia de tener un control directo de esas tecnologías.

La cesión de ese negocio de antenas en tierra se justificaba porque el operador francés está centrando su actividad hacia el negocio de los satélites de órbita baja, tras su fusión con el británico OneWeb, en el que Starlink es el líder mundial destacado.

De hecho, en junio del pasado año presentó su hoja de ruta que contempla el lanzamiento de 440 nuevos satélites en órbita baja en un horizonte de tres años que se añadirán a los 600 que ya explota y eso con una aceleración de la reducción de la deuda.

Con la anulación de la cesión a EQT, Eutelsat indicó en un comunicado que dejará de recibir 550 millones de euros, pero aseguró que eso «no afecta la capacidad para financiar los gastos de capital relacionados con su trayectoria de crecimiento estratégico».

El único impacto reconocido para sus objetivos financieros del ejercicio contable 2025-2026 es que la deuda neta será más alta en términos de Ebitda (2,7 veces en lugar de 2,5).

Además, el margen del resultado bruto operativo (Ebitda) se espera del orden del 65 % para el ejercicio 2028-2029, frente al 60 % anteriormente.

El bloqueo de la venta no fue bien recibida por los inversores. Los títulos de Eutelsat llegaron a perder más del 5 % en la primera hora de cotización en la Bolsa de París. A las 10.55 locales, el retroceso era del 4,47 %.

El Estado francés es, desde la finalización en diciembre pasado de una ampliación de capital de 1.500 millones de euros, el primer accionista de Eutelsat, con casi el 30 % del capital.

Por detrás están el grupo indio Bharti Space (18 %), el Gobierno británico (11 %), el grupo naviero francés CMA/CGM (7,5 %) y el Fondo Estratégico de Participaciones (5 %), constituido por cinco aseguradoras francesas.

La anulación de esta venta llega en un momento en que se ha generado una polémica en Francia por la autorización dada por el Ejecutivo a la cesión al grupo estadounidense Loar de la compañía francesa LMB, que fabrica ventiladores para enfriar motores con los que se equipan, entre otros, los cazas franceses Rafale y a sus submarinos nucleares. EFE

ac/atc/jgb