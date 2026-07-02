Francia impone una multa de un millón de euros a petrolero de la flota fantasma rusa

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La justicia francesa impuso una multa de un millón de euros (1,14 millones de dólares) al propietario de un petrolero vinculado a la flota fantasma rusa y abordado a finales de mayo por la marina francesa, anunció este jueves la fiscalía.

Desde septiembre, Francia abordó cinco barcos que Rusia utilizaría para esquivar las sanciones occidentales a sus exportaciones de gas y petróleo, y que navegan con banderas de otros países.

El 31 de mayo, la marina francesa interceptó el «Tagor» en aguas internacionales con la ayuda del Reino Unido, después de que el capitán se negara a cumplir órdenes. Sospechaban que el buque navegaba con una bandera falsa, de Camerún.

La justicia abrió una investigación, y la embarcación, que zarpó del puerto ruso de Múrmansk rumbo a la ciudad camerunesa de Limbé, fue trasladada a la bahía de Douarnenez, en el extremo occidental de Francia.

La empresa propietaria del buque, registrada en las Islas Marshall, reconoció su culpabilidad y el tribunal de Brest le impuso una multa de un millón de euros, indicó el fiscal local, Stéphane Kellenberger, en un comunicado.

La decisión incluye el levantamiento de la «inmovilización administrativa» del buque, que podrá «abandonar las aguas territoriales francesas», detalló el fiscal. La empresa se comprometió a obtener una bandera legal lo antes posible, agregó.

Objeto de sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, el «Tagor» ha cambiado en múltiples ocasiones de pabellón, enarbolando el de Madagascar, las Islas Marshall o Panamá.

aag/tjc/mab