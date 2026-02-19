Francia incauta más de 31 toneladas de cocaína en 2025, un 49 % más que el año anterior

2 minutos

París, 19 feb (EFE).– Las aduanas francesas informaron este jueves de la incautación de más de 31 toneladas de cocaína en 2025, lo que supone un aumento del 49 % respecto al año anterior, así como más de 20 millones de artículos falsificados por tercer año consecutivo y 547 toneladas de tabaco de contrabando, un 12 % más que en 2024.

Según el balance anual presentado este jueves por la Dirección General de Aduanas, el valor financiero de las cerca de 109 toneladas de productos estupefacientes decomisados en 2025 asciende a casi 2.200 millones de euros (más de 1.500 millones corresponden a la cocaína), lo que representa un incremento del 78 %.

Los responsables de las aduanas señalaron a la frontera franco-española y a la zona de Antillas-Gauyana como «territorios particularmente expuestos» al haberse convertido en áreas estratégicas para las organizaciones criminales.

También señalaron al puerto de Le Havre y sus tres terminales de contenedores como la «principal puerta de entrada de la cocaína» en la Francia metropolitana.

Además de drogas, en 2025 se incautaron más de 20 millones de artículos falsificados por tercer año consecutivo y 547 toneladas de tabaco de contrabando, un 12 % más que en 2024.

Este tráfico representa varios miles de millones de euros en pérdidas fiscales anuales, según las autoridades.

Además, las Aduanas francesas decomisaron 777.577 armas, municiones y piezas, entre ellas 1.061 armas de fuego (96 de guerra) y más de 700.000 municiones.

Las autoridades alertaron además del aumento de las «armas fantasma», fabricadas o ensambladas a partir de kits, piezas sueltas o mediante impresión 3D, que no tienen número de serie y por tanto son difíciles de rastrear por las autoridades.

En materia de fraude financiero, la Oficina Nacional Antifraude incautó o propuso la incautación de 534,85 millones de euros en 2025.

Asimismo, se realizaron 67 actuaciones que permitieron decomisar más de 25.000 bienes culturales, incluidas 14.000 monedas antiguas y nueve dientes de dinosaurio.

Las aduanas también advirtieron del crecimiento de los paquetes pequeños del comercio electrónico, es decir de los envíos inferiores a 150 euros, mayoritariamente procedentes de plataformas chinas. EFE

cat/lmpg/rod