Francia inicia mañana vacunación contra dermatosis de un millón de bovinos en el suroeste

(Actualiza con datos de cortes de carreteras y llamamiento de la presidenta de la región de Occitania)

París, 14 dic (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, anunció este domingo que estará presente mañana lunes en el inicio de la vacunación de casi un millón de cabezas de ganado vacuno contra la dermatosis nodular contagiosa en el suroeste de Francia, donde grupos de ganaderos continúan hoy con bloqueos en algunas autopistas y carreteras.

«Este es un reto que asumiremos con los ganaderos: vacunar a un millón de animales lo antes posible, ya que es la forma de combatir la enfermedad. Y esta vacunación es crucial», dijo Genevard a la radio Europe 1.

La ministra de Agricultura recalcó que la vacunación es «una vía de esperanza para evitar el sacrificio de ganado».

«Mañana, como hice en Saboya, Alta Saboya y el Jura (en el este de Francia, donde se registraron otros focos de la enfermedad), estaré allí para presenciar el inicio de la campaña de vacunación en esta región» del suroeste, señaló.

En esa región, la Coordinación Rural y los «ultras de l’A64» mantienen los bloqueos de algunas carreteras, especialmente en la autopista A64 entre Toulouse y Bayona, con el objetivo de lograr el sacrificio de los animales de granjas en las que se detenta algún caso de la enfermedad.

Según informó Vinci Autopistas en su página web, el tráfico continúa con importantes interrupciones en el suroeste, con cierres parciales de las autopistas A64 y A62. La primera permanece cerrada al tráfico en ambas direcciones entre Montréjeau (salida 17), Briscous (salida 3) y Urt (salida 4), así como el ramal de acceso a la autopista A645. Y en la segunda, el tráfico también está cortado en el enlace de Castelsarrasin (salida 9).

La indignación de los agricultores por los sacrificios de animales, incluso los no contaminados en las granjas donde algún animal da positivo, se intensificó entre este viernes y sábado, especialmente en el suroeste.

En una carta abierta, la presidenta de la región de Occitania, la socialista Carole Delga, instó este domingo al primer ministro, el macronista Sébastien Lecornu, a intervenir para establecer un diálogo «franco y sincero» con los ganaderos, «única manera de aliviar las tensiones que siguen agravándose en muchos departamentos».

Delga describió «la indignación y la ira que crecen inexorablemente ante la desesperación popular. Reflejan la conmoción que siente toda una profesión y, más allá de ella, la población, ante la gestión gubernamental de la dermatosis nodular», enfatizó.

Esta enfermedad de la piel, que no es contagiosa para los humanos y se transmite entre el ganado o por la picadura de una mosca o un tábano, se detectó por primera vez en Francia el pasado junio en una granja de Saboya donde se sacrificaron más de 70 cabezas de ganado.

Hasta la fecha, se han sacrificado unas 3.000 cabezas de ganado en Francia, siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria, según datos del Ministerio de Agricultura, que desde el 29 de junio al 11 de diciembre ha detectado 110 brotes en el país en nueve departamentos franceses del este y suroeste del país.

Una normativa que para el gobierno francés es la única solución frente a la enfermedad y la aplica a rajatabla para evitar la muerte de al menos 1,5 millones de animales, el 10 % del ganado.

Desde el brote de esta enfermedad altamente contagiosa en el ganado vacuno en Francia en junio, la estrategia del gobierno francés ha consistido en sacrificar a todos los animales en las zonas afectadas, restringir los movimientos de los rebaños y, hasta ahora, la «vacunación de emergencia» del ganado en un radio de 50 kilómetros de la zona afectada. EFE

