Francia insiste ante Arabia Saudí que hay que evitar una mayor extensión de la guerra

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Cernay la Ville (Francia), 26 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, subrayó este jueves la voluntad de su país de contribuir a la desescalada de la guerra en Oriente Medio, en un encuentro con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, al que insistió en que hay que evitar toda nueva extensión del conflicto.

El departamento francés de Exteriores indicó en un comunicado que Barrot hizo una «muy firme condena» ante Bin Farhan Al Saud de los ataques de Irán contra sus vecinos, en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y de Israel, y a ese respecto manifestó la «plena solidaridad» de Francia con Arabia Saudí.

Hasta ahora los países del golfo Pérsico atacados por Irán, entre los que está Arabia Saudí, no han replicado directamente con acciones militares directas contra el régimen de Teherán.

Barrot, que recibió a su homólogo saudí en una entrevista bilateral antes del inicio de una reunión de ministros de Exteriores del G7 a la que ha sido invitado en la abadía de Vaux de Cernay, en la localidad de Cernay la Ville, a una cincuentena de kilómetros de París, reiteró la disposición de Francia a garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, que debe restablecerse.

El estrecho de Ormuz, cerrado en la práctica por Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, es una de las principales vías de salida y de entrada del comercio exterior de Arabia Saudí, como de los otros países ribereños del golfo Pérsico, y por él transita habitualmente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo.

Los dos ministros hablaron de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y en particular en el Líbano, que se ha convertido junto con Irán en uno de los principales focos con la respuesta militar masiva de Israel tras los ataque recibidos de Hizbulá.

Según el departamentos francés de Exteriores, ambos subrayaron la necesidad de apoyar a las autoridades libanesas «frente a las fuerzas que desafían la soberanía del Estado», en una clara alusión a Hizbulá.

El conflicto en Oriente Medio será con toda seguridad el plato fuerte de la reunión de Exteriores del G7, sobre todo el segundo y último día, este viernes, cuando esa cuestión aparece en la agenda.

El viernes es el único día que está prevista la presencia en la abadía de Vaux de Cernay del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. EFE

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