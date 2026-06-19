Francia insta a Israel a dejar de atacar el Líbano y respetar el pacto Irán-EE.UU.

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París, 19 jun (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, instó este viernes a Israel a «cesar las hostilidades» en Líbano y respetar el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán, al tiempo que pidió a Washington que ejerza su influencia sobre Tel Aviv.

«Este acuerdo prevé el cese de las hostilidades, el Gobierno israelí debe respetarlo. Y los Estados Unidos tienen que ejercer toda la presión necesaria sobre el Gobierno israelí para que sea así», aseguró el jefe de la diplomacia gala en la emisora France Info.

Estas declaraciones se producen después de que la pasada noche se registraran ataques israelíes en el sur de Líbano, que mataron a 18 personas e hirieron a 33, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

Barrot restó importancia a la anulación de la reunión prevista en Ginebra entre negociadores iraníes y estadounidenses y recordó que el acuerdo está firmado, lo que abre la puerta al diálogo entre ambas partes.

Preguntado sobre si el retraso de esa reunión es inquietante, el ministro aseguró: «No lo creo», al tiempo que recalcó que «lo más duro queda por hacer».

«No sobreinterpretemos los retrasos de reuniones, en la medida en que el acuerdo ha sido firmado», dijo el ministro, que consideró que «lo esencial ahora es que las negociaciones, incluidas las técnicas, puedan proseguir para que las primeras etapas previstas en el acuerdo puedan activarse». EFE

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