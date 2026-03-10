Francia insta a Israel a que se abstenga de cualquier intervención terrestre en el Líbano

2 minutos

París, 10 mar (EFE).- Francia instó este martes a Israel a que se abstenga de cualquier intervención terrestre u operación sostenida a gran escala en el Líbano, cuya situación en la actual escalada bélica será abordada este miércoles en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

«Francia insta a Israel a abstenerse de cualquier intervención terrestre u operación sostenida a gran escala en el Líbano, cuya integridad territorial y soberanía deben ser respetadas», manifestó el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado, en el que expresó la «profunda preocupación» por la situación en el país.

La actual escalada bélica de Israel en el Líbano será tratada mañana en una reunión «de emergencia» solicitada por Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisó la diplomacia francesa.

Añadió que Francia también está «profundamente preocupada» por el continuo desplazamiento de civiles y trabaja para satisfacer sus necesidades humanitarias, en cooperación con las autoridades libanesas y los actores humanitarios, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Al mismo tiempo, reiteró su condena a la «irresponsable» decisión de Hizbulá de sumarse a los ataques iraníes contra Israel desde el 1 de marzo, en respuesta a la muerte del anterior líder iraní, Alí Jameneí, al inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

En ese sentido, Francia exhortó a Hizbulá a poner fin a sus operaciones y entregar las armas.

Asimismo, ofreció su «pleno» apoyo a las autoridades libanesas, cuya decisión del 2 de marzo de prohibir las actividades militares y de seguridad de Hizbulá constituye «un compromiso importante», que Francia celebra.

Por último, instó a todas las partes a actuar con moderación y restablecer el alto el fuego del 26 de noviembre de 2024, así como a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. También subrayó que debe garantizarse la protección de las fuerzas de paz de la ONU, así como la seguridad de su personal, sus bienes y sus instalaciones en el Líbano. EFE

