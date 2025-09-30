The Swiss voice in the world since 1935
Francia intercepta 772 kilos de cocaína en Hendaya, en la frontera francoespañola

París, 30 sep (EFE).- La brigada de la aduana de Hendaya, en la frontera oeste con España, informó este martes de que interceptó el pasado 21 de septiembre un cargamento de 772,68 kilos de cocaína valorado en 31 millones de euros.

Se trata de la tercera intervención en septiembre, a principios de mes incautaron otros dos cargamentos de 262,98 y 360 kilos de cocaína, precisó la brigada en un comunicado.

La brigada aduanera de Hendaya localizó un camión que circulaba en dirección sur-norte en la carretera A-63 y cuyo registro de mercancía indicaba que estaba vacío.

Los agentes observaron una pared vertical en la parte inferior del vehículo y descubrieron 21 bolsas con 772,68 kilos de cocaína.

Estas tres incautaciones de cocaína representan un total de casi 1,4 toneladas, lo que equivale al 7% de las incautaciones de cocaína francesas en 2024.

El año pasado, los servicios de aduanas franceses interceptaron 20,97 toneladas de cocaína. EFE

