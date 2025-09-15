The Swiss voice in the world since 1935

Francia juzga a doce activistas proeutanasia en pleno debate político

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Un tribunal de París empezó a juzgar este lunes a doce activistas proeutanasia por haber ayudado a varias personas, enfermas o no, a comprar los barbitúricos necesarios para poner fin a sus días.

El juicio llega cuando el Senado francés debe debatir en octubre sobre autorizar la eutanasia y el suicidio asistido en casos limitados, tras el visto bueno de la Asamblea Nacional (cámara baja) en mayo.

Los acusados tienen entre 74 y 89 años y forman parte del grupo Ultime Liberté (Última libertad), una escisión radical de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD).

Antes del inicio del juicio, unos 70 miembros del grupo manifestaron ante el tribunal de París con chalecos amarillos y pancartas exigiendo «controlar su vida hasta el final», constató un periodista de AFP.

«Estamos bastante satisfechos de que haya un juicio para poder mostrar [el tema] a la opinión pública», declaró a AFP Monique Denis, de 69 años y esposa de uno de los acusados.

Los ancianos están acusados de ayudar entre agosto de 2018 y noviembre de 2020 a decenas de personas a comprar en internet pentobarbital, un barbitúrico que provoca una muerte rápida y sin dolor.

En concreto, se les imputan delitos relacionados con la legislación sobre el tráfico de sustancias ilícitas.

El caso se abrió en 2019 con un informe de las autoridades estadounidenses sobre una red mexicana de venta de barbitúricos, que se enviaban alrededor del mundo con la anodina etiqueta «Natural Cosmetics».

Ultime Liberté (Última Libertad) va más allá de los tradicionales reclamos de las asociaciones proeutanasia y pide un derecho a un suicidio «tranquilo», sin importar si la persona que lo pide esté enferma o no.

«Hay muchas leyes que impiden la libertad del suicidio, de un suicidio no violento», pese a estar «despenalizado», dijo a AFP Claude Hurry, presidenta de Ultime Liberté.

Para la principal acusada, tener esa «píldora mágica» en casa y no esperar un «dictado médico» permite a las personas envejecer con «una gran serenidad respecto al final».

El pentobarbital está autorizado en Francia para su uso veterinario, como anestésico y eutanásico. En Bélgica o Suiza se usa para suicidios asistidos, práctica legal.

El juicio está previsto hasta el 9 de octubre.

amd-tjc/an

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
36 Me gusta
27 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR