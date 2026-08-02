Francia levanta confinamiento tras incendio en almacén de desechos industriales

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Las autoridades francesas han levantado este domingo el confinamiento de unos 30.000 habitantes que tuvieron que permanecer en casa durante varias horas debido a un incendio en un almacén de residuos industriales en el este del país.

«Se han realizado mediciones (…) para evaluar el impacto del humo. Los resultados de estos análisis han permitido eliminar el riesgo de toxicidad y contaminación en los municipios afectados», indicó la prefectura en un comunicado.

El incendio se declaró en torno a las 10H30 (08H30 GMT) en un almacén situado en las instalaciones de la compañía Safe (Suez Alternative Fuels & Energies), en el polígono de Gandrange.

«Por el momento se desconocen las causas del incidente; se están llevando a cabo las investigaciones necesarias», declaró a la AFP una portavoz de Suez.

La planta afectada almacenaba y procesaba «productos» clasificados «de umbral bajo», es decir con pocas cantidades de sustancias peligrosas, pero la empresa no desea revelar los detalles por razones «de seguridad», según la vocera.

Por la mañana se ordenó a los habitantes de los cinco municipios que «permanecieran confinados hasta nuevo aviso» en sus domicilios como «medida de precaución».

«Es un incendio generalizado en un almacén de residuos industriales de 800 metros cuadrados, cuya estructura se ha derrumbado», precisó a la AFP Géraldine Chambeaudie, una encargada de comunicación del Centro operativo de incendios y rescate de Mosela.

Los concejales destacaron «la presencia de productos químicos» y dieron instrucciones en las redes sociales.

«Quédense en casa. Cierren puertas y ventanas. Eviten salir y cualquier desplazamiento no indispensable. No se acerquen en ningún caso a la zona del incendio», pidieron.

Según el diario regional Le Républicain, la columna de humo era visible desde Metz, a unos quince kilómetros al sur.

«No olía a quemado, pero olía fatal y me provocó dolor de cabeza inmediatamente», contó a la AFP Amandine Vecchio, de 34 años, concejal municipal en Clouange.

A media tarde, algunos transeúntes recorrían de nuevo, bajo un sol radiante, las calles de los alrededores.

Aunque la columna de humo ya no era visible, un ligero olor acre aún flotaba en el lugar a última hora de la tarde, constataron periodistas de la AFP.

El edificio industrial quedó prácticamente destruido por las llamas.

Francia también ha sufrido este verano varios incendios forestales. Uno de ellos, el más devastador en el país desde 1949, ha arrasado unas 42.000 hectáreas en el suroeste.

El año pasado, la Organización Meteorológica Mundial aseguró que los incendios forestales pueden liberar una mezcla tóxica de gases a miles de kilómetros de distancia.

Y advirtió que en 2024 el humo de los incendios forestales en Canadá deterioró la calidad del aire a gran distancia, incluso en Europa.

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