Francia levanta sus últimas restricciones por dermatosis, en la frontera con Cataluña

3 minutos

París, 27 feb (EFE).- El Gobierno francés anunció que a partir de este viernes se levantan las restricciones de la que era la última zona reglamentada del país por dermatosis nodular, limítrofe con España, que se había establecido precisamente por un caso detectado al otro lado de la frontera, en Cataluña.

En un comunicado, el Ministerio francés de Agricultura aseguró que esa zona, que cubría una parte del departamento de los Pirineos Orientales, se había fijado porque estaba en un radio de 50 kilómetros de la explotación donde se había dado ese caso en la provincia de Girona.

Con el fin del estatuto de zona reglamentada, ahora pueden reiniciarse con condiciones los movimientos del ganado vacuno a otras áreas indemnes de Francia y además, es «una primera etapa antes de la reanudación de las exportaciones a los países que han dado su acuerdo para aceptar los bovinos de zonas de vacunación francesa», destacó el Ministerio.

Por ahora, tres países europeos (España, Italia y Suiza) han dado su visto bueno para permitir la entrada de los animales franceses vacunados, pero con una serie de reglas, en particular que la inmunización se haya hecho hace al menos 28 días.

Las exportaciones desde ciertas partes de Francia donde se ha vacunado la cabaña comenzaron hacia Italia y hacia Suiza el 8 de diciembre, y pueden empezar hacia España a partir de hoy.

Fuera de la Unión Europea, Egipto y Kosovo también han manifestado su disposición a dejar entrar animales vacunados desde Francia.

El departamento de Agricultura se felicitó de que ya no haya ninguna zona reglamentada en Francia, lo que a su juicio demuestra «la eficacia de la estrategia de lucha» contra la dermatosis nodular, y que fue muy criticada por algunos sindicatos agrícolas porque implicaba el sacrificio de todos los animales de cualquier explotación en la que se identificara alguno contagiado con la dermatosis.

En total, han sido sacrificados unos 3.500 bovinos de una cabaña de alrededor de 16,4 millones de cabezas de vacuno, lo que según destacó este viernes la ministra de Agricultura, Annie Genevard en una entrevista a la emisora Sud Radio, representa «el 0,02 %» del total.

La segunda pata de la estrategia contra la enfermedad ha sido una vacunación masiva de bovinos con alrededor de dos millones en las zonas reglamentadas en las que se había detectado algún caso de la enfermedad (117 focos identificados desde el 29 de junio hasta el 2 de enero, el último).

El levantamiento de las restricciones en la última zona reglamentada en Francia es consecuencia de esa misma medida tomada al otro lado de la frontera en Cataluña, que concierne a 1.124 explotaciones afectadas por el último foco de Capmany, en Girona. EFE

ac/jgb