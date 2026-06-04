Francia libera al capitán del petrolero sospechoso de integrar la flota fantasma rusa

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Las autoridades francesas dejaron en libertad al capitán ruso de un petrolero sospechoso de pertenecer a la llamada flota fantasma que Moscú utiliza para eludir las sanciones occidentales, informó este jueves la fiscalía.

El hombre fue liberado a última hora del miércoles, tras un día bajo custodia policial, y mientras continúan las «extensas y complejas investigaciones judiciales», declaró el fiscal de la ciudad occidental de Brest, Stéphane Kellenberger.

La marina francesa abordó el Tagor el domingo en aguas internacionales con la ayuda del Reino Unido, después de que el capitán se negara a cumplir órdenes. Sospechaban que el buque navegaba con una bandera falsa.

El petrolero, el cuarto que Francia inmoviliza desde septiembre por pertenecer presuntamente a la flota fantasma, seguirá anclado en la bahía francesa de Douarnenez, precisó el fiscal.

El capitán se expone a hasta un año de prisión y a una multa de 150.000 euros (alrededor de 174.000 dólares) por la supuesta ausencia de pabellón y la negativa a obedecer, explicó la víspera.

La embajada rusa en Francia había pedido la liberación inmediata del capitán.

Sospechoso de transportar petróleo ruso o iraní pese a las sanciones internacionales, el Tagor está vinculado al magnate del transporte de petróleo Mohammad Hossein Shamkhani, según la base de datos Opensanctions.org.

Procedente del puerto de Múrmansk, en el extremo noroeste de Rusia, el petrolero se dirigía hacia la ciudad costera de Limbé, en Camerún, país cuyo pabellón enarbolaba, según las autoridades francesas.

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