Francia movilizará 90.000 policías para la seguridad de la Nochevieja, 10.000 en París

1 minuto

París, 30 dic (EFE).- Francia movilizará a 90.000 policías y gendarmes para garantizar la seguridad durante la Nochevieja, sobre todo para prevenir los frecuentes disturbios y altercados que se producen en esa fecha, y 10.000 saldrán a la calle en París y en su área metropolitana.

El anuncio lo hizo este martes el ministro francés de Interior, Laurent Núñez, que en una entrevista a la emisora France Inter, recordó que los riesgos para la seguridad derivan de la gran cantidad de gente que sale esa noche a celebrar el Año Nuevo y los «tradicionales» disturbios que se producen entonces.

Núñez recordó que en los Campos Elíseos, que es el lugar habitual de celebración en París, esta vez no habrá concierto como el pasado año, que dio lugar a múltiples altercados.

Sí que se mantendrán los fuegos artificiales desde el Campo de Marte y unas proyecciones sobre el Arco de Triunfo.

El ministro reconoció que en Francia «la amenaza terrorista sigue siendo muy fuerte, sobre todo en su dimensión endógena», con personas que sin pertenecer formalmente a ninguna organización pueden cometer un atentado por propia iniciativa.

El comienzo de 2025 se saldó con casi 984 vehículos incendiados y con 420 detenciones, lo que supuso un incremento respecto al año anterior. EFE

