Francia multa a Shein con 22,4 millones de euros por incumplir información al consumidor

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París, 3 jun (EFE).- La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) de Francia impuso este miércoles una multa récord de 22,4 millones de euros a la plataforma china de comercio electrónico Shein por incumplimientos relacionados con la información proporcionada a los consumidores.

La sanción se suma a otra multa de 40 millones de euros que la compañía aceptó pagar en julio de 2025 tras una investigación por prácticas comerciales consideradas engañosas.

Las autoridades francesas explicaron que la nueva sanción afecta a dos entidades del grupo.

La empresa ISSL, encargada de la gestión de la plataforma, deberá abonar 16,7 millones de euros por no incluir en los correos electrónicos de confirmación de compra información obligatoria como la identidad del vendedor, el precio final de los productos o los plazos de entrega.

Por otro lado, ISEL, responsable de las ventas de los productos comercializados por Shein, recibió una multa de 5,7 millones de euros por deficiencias en la información relativa a las devoluciones de determinados artículos y por la ausencia temporal de información sobre el impacto ambiental de algunos productos.

En una declaración conjunta, el ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, Roland Lescure; el ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio, Artesanía, Turismo y Poder Adquisitivo, Serge Papin; y la ministra delegada de Inteligencia Artificial y Digitalización, Anne Le Hénanff, respaldaron la sanción contra Shein.

Aseguraron que Francia mantendrá la presión sobre las plataformas de comercio electrónico que incumplan las normas europeas de protección al consumidor.

«Tras una primera sanción de 40 millones de euros el año pasado por prácticas comerciales engañosas, Francia vuelve a sancionar las prácticas de Shein, que erige la competencia desleal en un modelo de negocio. Más allá de esta nueva multa, Francia seguirá llevando adelante esta lucha a nivel nacional y europeo para proteger a los consumidores y a los comerciantes que sufren cada día las prácticas de este tipo de plataformas», declararon los tres ministros.

Por su parte, Shein anunció que impugnará las sanciones. La empresa sostiene que toda la información exigida por la normativa estaba disponible en las cuentas de usuario accesibles a través de su sitio web y que las cuestiones señaladas por la autoridad francesa ya habían sido corregidas con anterioridad.

Asimismo, la compañía calificó las multas de «desproporcionadas y discriminatorias», y argumentó que las irregularidades detectadas eran de carácter técnico, no tuvieron impacto en los consumidores y fueron subsanadas tan pronto como fueron identificadas.

La DGCCRF, sin embargo, considera que los incumplimientos reflejan un modelo de negocio que prioriza la reducción de costes por encima del respeto a las normas de protección al consumidor.

Las autoridades francesas consideran que las plataformas internacionales de comercio electrónico obtienen ventajas competitivas al eludir determinadas exigencias de calidad, transparencia y cumplimiento normativo que sí asumen los comerciantes tradicionales.

La sanción francesa se produce en un momento de creciente presión regulatoria europea sobre las grandes plataformas digitales. La semana pasada la Comisión Europea sancionó a la plataforma china Temu con 200 millones de euros por incumplir obligaciones relacionadas con la prevención de la venta de productos ilegales dentro del mercado comunitario. EFE

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