Francia multa con 1,5 millones de euros a American Express por incumplir las ‘cookies’

1 minuto

París, 3 dic (EFE).- El regulador francés de internet y la gestión de datos comunicó este miércoles que ha impuesto una multa de 1,5 millones de euros a la filial en Francia de la compañía de tarjetas de crédito American Express por incumplir las reglas sobre las ‘cookies’ o galletas digitales.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) justificó esa sanción porque American Express no había respetado la disposición legal que impide recopilar datos del internauta sin su consentimiento.

En concreto, le reprocha haber activado los marcadores que permiten trazar a los que se conectan a su web francesa sin disponer de su consentimiento o pese a la negativa de los internautas, así como haber seguido leyendo los marcadores activados aunque se retirara el consentimiento más adelante.

El objetivo de esos marcadores es proponer publicidad adaptada y eso aprovechando las informaciones recopiladas sobre las personas que navegan en su sitio internet.

La CNIL puso el acento en que esas reglas son conocidas ya que existen desde hace tiempo, han sido objeto de una amplia difusión y además la empresa estadounidense había tenido que ajustarse a la conformidad durante el procedimiento. EFE

ac/cat/mr