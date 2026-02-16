Francia multa con 33,5 millones a la central de compras europea del distribuidor Leclerc

2 minutos

París, 16 feb (EFE).- El servicio antifraude francés impuso este lunes una multa de 33,5 millones de euros a la central de compras europea del grupo Leclerc, con base en Bruselas, por puentear las reglas comerciales francesas, en concreto sobre las fechas de negociación con sus proveedores.

En un comunicado, la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión de Fraudes (DGCCRF) justificó la sanción porque Eurelec, que es el nombre de esa central de compras en la que también participan el gigante alemán Rewe y la cadena de supermercados Ahold Delhaize, de Bélgica y Países Bajos, por 70 incumplimientos.

Eso tiene que ver con el hecho de no haber firmado con sus proveedores franceses las convenciones de suministro antes del 1 de marzo de 2025, que es la ficha límite que fija la legislación.

La DGCCRF insistió en que cuando una negociación comercial se refiere a productos destinados a ser comercializados en Francia, al margen del lugar en el que se firmen, tienen que respetar el código de comercio francés.

En concreto, la llamada ley Egalim de 2018 que pretende garantizar un equilibrio entre los actores, y en particular proteger a los agricultores, y establece que las negociaciones deben realizarse entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo del año en curso.

En Francia, las centrales europeas de compras de los grupos de distribución, habitualmente instaladas en otros países, son regularmente acusadas de tratar de evitar así la normativa francesa.

La misma Eurelec ya había recibido en 2024 una multa récord de 38 millones de euros por motivos similares y cuatro años antes otra sanción de 6,34 millones. EFE

ac/cat/cg