Francia no entrará, con las condiciones actuales de EE.UU., en la Junta de paz para Gaza

3 minutos

París, 19 ene (EFE).- Francia no tiene intención de entrar en la Junta de la Paz para Gaza en las condiciones actuales fijadas por Estados Unidos, porque cuestiona principios del multilateralismo de la estructura de funcionamiento de Naciones Unidas.

Fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, justificaron este lunes su negativa a la invitación que le ha hecho Estados Unidos y precisaron que Francia sigue comprometida con un alto el fuego y con la fijación de «un horizonte creíble para los palestinos y para los israelíes».

Las fuentes indicaron que Estados Unidos había propuesto a Francia integrar esa Junta de la Paz y que están examinando con sus socios el marco jurídico.

En cualquier caso, Francia rechaza la propuesta actual porque considera que va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones de gran relevancia, «en particular sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar».

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha querido dejar claro su compromiso con la Carta de la ONU y con la Resolución 2803, adoptada el 17 de noviembre de 2025, cuyo objetivo principal es fortalecer la entrega de ayuda a Gaza.

Ese resolución se refiere a una vía creíble hacia la autodeterminación y al estatuto de un Estado palestino, y menciona el diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político de coexistencia pacífica y próspera.

Por eso, el Elíseo insistió en que sigue «plenamente comprometida en favor de un alto el fuego en Gaza y de un horizonte político creíble para los palestinos y los israelíes» y va a continuar defendiendo «un multilateralismo eficaz».

Al igual que a Francia, Estados Unidos ha invitado a la Unión Europea a integrar la Junta de la Paz para Gaza, así como al presidente ruso, Vladímir Putin.

Según lo anunciado por Washington, la Junta estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.

Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, y al primer ministro de la India, Narendra Modi, entre otros.

La composición de la Junta Ejecutiva se conoció después de que la Casa Blanca diera el paso a la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás. EFE

