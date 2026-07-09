Francia no está preparada para el cambio climático, alerta el Alto Consejo para el Clima

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París, 9 jul (EFE).- El Alto Consejo para el Clima (HCC) advirtió este jueves de que Francia no está preparada para afrontar los crecientes impactos del cambio climático e instó al Gobierno a acelerar de forma urgente las políticas de adaptación y reducción de emisiones.

En su informe anual, publicado hoy, el organismo independiente consideró insuficientes las medidas actuales para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y alerta de una brecha entre las necesidades de adaptación y los recursos destinados a ese objetivo.

Según el HCC, el país ya afronta límites en ámbitos como la agricultura, el acceso al agua o las condiciones laborales debido al aumento de las temperaturas.

El organismo también denuncia la ralentización del proceso de descarbonización y advierte de que el principal problema ya no es la falta de estrategias, sino su aplicación.

Las emisiones siguieron disminuyendo en 2025, pero a un ritmo inferior al necesario para cumplir los objetivos climáticos, mientras persisten retrocesos en algunas políticas medioambientales.

El HCC reclama más inversión en adaptación y energías bajas en carbono y sostiene que el coste de la inacción será superior al de la transición ecológica.

El informe se publica mientras Francia afronta su tercera ola de calor del año, iniciada pocos días después del episodio extremo de finales de junio, el más intenso registrado hasta la fecha en el país.

Las temperaturas han vuelto a acercarse o superar puntualmente los 40 grados en varias regiones, con decenas de departamentos en alerta, hospitales bajo presión, incendios forestales y restricciones por sequía. EFE

cat/crf