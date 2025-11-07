Francia no suspende por ahora a Shein y abrirá procedimientos a otras plataformas en línea

1 minuto

París, 7 nov (EFE).– El Gobierno francés decidió no suspender por el momento el acceso a Shein en el país tras constatar que ya no ofrece productos ilícitos en su web, aunque tendrá al gigante chino del comercio electrónico bajo «estricta vigilancia», al tiempo que pondrá en marcha procedimientos a otras plataformas.

El Ejecutivo de Sébastián Lecornu adoptó esta decisión al cumplirse el plazo de 48 horas que dio el pasado miércoles a Shein para cumplir la normativa francesa y europea, tras el escándalo causado al descubrirse que en su plataforma se vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas o armas de la clase A (machetes o puños de acero).

Pese a evitar por ahora la suspensión, «los procedimientos legales contra Shein continúan», declaró el Gobierno francés en un comunicado, en el que indicó también iniciará «nuevos procedimientos en los próximos días» contra otras plataformas de comercio electrónico en las que se ha observado la venta de productos ilícitos. EFE

