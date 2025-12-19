Francia no tendrá presupuesto antes de fin de año tras el último fracaso de la negociación

1 minuto

París, 19 dic (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este viernes que no podrá adoptar los presupuestos generales del Estado antes de final de año, después de que en apenas unos minutos fracasaran las negociaciones en la comisión mixta entre senadores y diputados reunidas a primera hora de la mañana.

Era la última oportunidad que existía para que el país pudiera mantener la trayectoria parlamentaria de aprobación de las cuentas para 2026, lo que aboca ahora al Ejecutivo a proponer una prórroga parcial de las de este año.

«El Parlamento no podrá votar un presupuesto para Francia antes de final de año. Lo lamento y nuestros ciudadanos no merecen sufrir las consecuencias», aseguró Lecornu en redes sociales. EFE

