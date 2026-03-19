Francia no tiene margen, por su elevado déficit, para bajar los impuestos a la energía

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París, 19 mar (EFE).- El Gobierno francés reconoció este jueves que, a causa del elevado déficit público que se prevé que se mantendrá en el 5 % del producto interior bruto (PIB) este año, no tiene margen presupuestario para compensar la escalada de precios con reducciones de impuestos como hacen otros países europeos.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Energía, Maud Bregeon, señaló este jueves que no se contempla una eventual rebaja de los impuestos, cuando se le preguntó en una entrevista con el canal BFMTV, y lo justificó porque hay que «contar la verdad».

«Mantener este año el déficit en un 5 % (del PIB), que ya es un nivel alto, es una necesidad y tiene valor también para el funcionamiento del país, para los sectores económicos y para nuestra capacidad para invertir más adelante», señaló Bregeon, que criticó a los que «querrían que gastáramos miles de millones para ayudar a la gente».

«No tenemos medios para el cueste lo que cueste», admitió en alusión al lema que se hizo famoso con la crisis de la covid y luego con el comienzo de la guerra en Ucrania cuando el Gobierno francés decidió poner grandes cantidades de dinero público para preservar el funcionamiento de la economía y proteger a la población del aumento de precios de la energía.

Recordó que «hemos protegido mucho a las empresas y a los franceses en las diferentes crisis» de los últimos años, y que los precios de la electricidad en Francia «son más bajos que en Italia, en Alemania o en España».

Dijo que lo que ocurre ahora en el mercado de la electricidad «no tiene nada que ver» con la situación que se dio en Francia en 2022 con la invasión rusa de Ucrania porque entonces el precio estaba determinado en un 70 % por el del gas a causa de que una parte de los reactores nucleares franceses no podían producir.

Por eso se mostró convencida de que ahora que se ha podido restablecer el funcionamiento de los reactores atómicos, que aportan el 70 % de la generación eléctrica, «estamos mucho más protegidos que otros países en Europa».

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, organiza esta mañana una reunión con miembros de su Gobierno para abordar la cuestión de los precios de la energía y, aunque no se tomarán medidas para disminuir los impuestos sobre los carburantes, la titular de Energía avanzó que se barajan medidas para paliar los problemas de tesorería que pueden afrontar las empresas.

Preguntada sobre el tirón del gas esta mañana en el mercado europeo, la ministra precisó que de los 16 millones de personas que utilizan en Francia ese combustible para calentarse, más de la mitad tienen contratos con precios bloqueados y los otros deberían ver sus facturas subir «en función de la duración del conflicto» en Oriente Medio.

Precisamente, Bregeon hizo hincapié en que para salir de esta situación «la urgencia es hacer todo lo posible» con los países de la región y con todas las potencias para «desbloquear» el estrecho de Ormuz y «recuperar una situación lo más normal posible».

Y a la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Francia participe en una operación de escolta de barcos por el estrecho de Ormuz, remitió a las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de que para poder hacerlo «tiene que haber condiciones de seguridad» que ahora con la guerra no se dan. EFE

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