Francia ofrece una vía propia de electrificación en la Cumbre de Transición Energética

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París, 27 abr (EFE).- La delegación francesa confía en «inspirar» el abandono de los combustibles fósiles con su hoja de ruta para la electrificación de la economía en la Primera Conferencia para la Transición que se celebra desde la semana pasada en Santa Marta (Colombia).

Fuentes del Ministerio de la Transición Ecológica señalaron este lunes que la delegación presentará la «hoja de ruta» francesa, que incluye todos los desarrollos que se han ido produciendo en la planificación desde el plan climático hasta el último programa de electrificación anunciado la semana pasada.

El objetivo de Francia en el horizonte de 2030 es reducir el consumo de petróleo en un 36 %, el de gas en un 20 % y el abandono total del carbón, recordaron.

En la actualidad, los combustibles fósiles representan entre el 55 % y el 60 % del consumo total de energía en Francia y se quiere disminuir ese porcentaje al 35 % en 2035.

Eso se hará, sobre todo, mediante la sustitución de carburantes por energía eléctrica, aprovechando las fuertes capacidades de generación en Francia, que el pasado año le permitieron exportar el 20 % de la corriente, lo que le reportó más de 5.000 millones de euros.

Francia pretende hacer valer su ejemplo destacando que su electricidad está en un 95 % «descarbonizada» ya que se genera en un 70 % en sus centrales nucleares y en un 25 % con renovables.

En Santa Marta, los representantes franceses quieren insistir a los otros países presentes, mostrando su propio ejemplo, en la necesidad de una planificación ecológica de largo plazo.

También aprovecharán para reforzar la cooperación con los países que quieren movilizarse con el abandono de las energías fósiles y establecer un diálogo con aquellos que están sufriendo la crisis energética actual para estudiar cómo pueden también avanzar en la electrificación.

Sobre la cuestión de lanzarse a la elaboración de un nuevo tratado para la no proliferación de las energías fósiles, las fuentes francesas subrayaron que ese objetivo ya está en el Acuerdo de París y que «la prioridad absoluta es aplicar las decisiones» que se derivan de ahí y «no perder tiempo en inventar nuevos tratados».

La delegación francesa en la Primera Conferencia Mundial sobre la Transición hacia la Eliminación de los Combustibles Fósiles de Santa Marta estará encabezada por el embajador encargado de las negociaciones sobre el cambio climático, Benoît Faraco. EFE

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