Francia ordena la expulsión de comentarista rusa de televisión

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Francia ordenó la expulsión de la comentarista rusa de televisión Xenia Fedorova, a quien las autoridades consideran una «propagandista» próxima al presidente ruso, Vladimir Putin, indicó este miércoles a AFP el Ministerio del Interior.

Fedorova, de 45 años, es la exdirectora de la rama francesa del canal estatal ruso RT, prohibido en Francia tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Aunque RT France cerró en 2023, la mujer no desapareció de la escena pública.

Fedorova se convirtió en comentarista en los medios del multimillonario conservador Vincent Bolloré –la televisión CNews, la radio Europe 1 y el dominical Le Journal du Dimanche–, en los que difunde la retórica del Kremlin sobre Ucrania y los países occidentales.

La decisión de expulsarla llega a menos de un año de la próxima elección presidencial, a la que ya no puede presentarse el centroderechista Emmanuel Macron. La líder de extrema derecha Marine Le Pen lidera los sondeos.

Según la orden de expulsión, desvelada por el diario Libération, «su comportamiento atenta contra los intereses fundamentales del Estado» y su presencia en Francia constituye «una amenaza particularmente grave y actual para el orden público».

«Al desplegar sus narrativas», la comentarista «se erige en un relevo de las campañas de desinformación dirigidas por las autoridades rusas» con el objetivo «de desestabilizar el orden público» en Francia, subraya la orden, citada por Libération.

Fedorova «contribuye a la difusión de un discurso de desinformación y desestabilización», destinado «a manipular la opinión pública», «a socavar la confianza de los ciudadanos europeos y en particular de los ciudadanos franceses en sus instituciones», agrega.

Su abogado, Emmanuel Piwnica, anunció a AFP que recurrirá «inmediatamente» la decisión, que calificó de «violación grave de la libertad de expresión de una periodista que siempre ha ejercido su actividad de la manera más adecuada posible».

A finales de mayo se desató una intensa polémica tras revelarse la prórroga en 2024, por diez años, de su permiso de residencia en Francia y la publicación de un artículo en el diario Le Monde que le atribuía una influencia creciente sobre el magnate conservador.

Macron y su gobierno la llamaron «propagandista» del Kremlin, mientras que los dirigentes de la galaxia mediática de Bolloré apelaron al pluralismo de opiniones. Sus empleadores, Canal + y Lagardère, denunciaron de nuevo este miércoles un atentado a la «libertad de expresión».

mk-tjc/an