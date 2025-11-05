Francia ordena la suspensión temporal de Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

1 minuto

París, 5 nov (EFE).- El Gobierno francés ordenó este miércoles la suspensión temporal en Francia de la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que «todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes» en el país.

«Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes», informó el gabinete del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado. EFE

cat/ngp/rcf