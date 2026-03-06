Francia otorga su premio contra la discriminación de mujeres al Centro Marta de Letonia

3 minutos

París, 6 mar (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este viernes que el Centro Marta de Letonia es el ganador este año 2026 del Premio Simone Veil, que distingue a una persona o a un colectivo que trabaja contra la violencia o la discriminación de las mujeres.

Una decisión que se justifica porque el Centro Marta «se ha convertido en un actor clave en la prevención de la violencia, la provisión de servicios a las mujeres víctimas y de la promoción de políticas públicas de prevención», señaló el departamento de Exteriores en un mensaje a la prensa.

El jurado, encabezado este año por la presidenta del Tribunal Judicial de Colmar, Ombeline Mahuzier, eligió a esa organización por «su capacidad para trabajar más allá de las fronteras letonas para dar un acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas», en particular en Ucrania.

También por su acción para hacer avanzar la normativa, para la formación de los funcionarios que tienen que abordar esas cuestiones y para la aplicación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que tiene por objeto la prevención de la violencia contra las mujeres y contra la violencia doméstica.

En un discurso durante la ceremonia del anuncio del premio y sobre la diplomacia feminista, Barrot subrayó la importancia de que las mujeres tengan un papel más protagónico en la escena internacional para hacer frente a un mundo en el que «el campo de la guerra gana terreno al campo de la paz».

Lo justificó porque «cuando las mujeres se sientan en la mesa de negociaciones, las posibilidades de obtener un acuerdo de paz duradero y estable aumentan».

El jefe de la diplomacia francesa dio varios ejemplos de cómo la acción de algunas mujeres marcó un punto de inflexión en situaciones de conflicto en el mundo, entre otros el que se vivió en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX con la figura de la Premio Nobel Rigoberta Menchú.

Insistió en que hay que trabajar para acabar con las discriminaciones y la opresión que sufren las mujeres en muchas partes del globo, e hizo una mención especial a Afganistán, donde «las mujeres son borradas del mundo por los talibanes» y donde su situación corre el riesgo, a su juicio, de agravase con el conflicto ahora con Pakistán.

El ministro francés citó varias medidas puestas en marcha por su país contra las discriminaciones y la violencia contra las mujeres y en favor de la igualdad, como la prohibición de las redes sociales a los autores de abusos sexuales en línea.

Se refirió al ejemplo de Simone Veil, de la que repasó una parte de su biografía, desde su internamiento durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de exterminio nazi junto a otros miembros de su familia por ser judíos a su paso por el Gobierno francés, con su defensa de la ley de despenalización del aborto en 1975 o su elección como presidenta del Parlamento Europeo en 1979. EFE

