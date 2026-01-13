Francia pedirá a Bruselas «menos complejidad» para la norma medioambiental de los nitratos

París, 13 ene (EFE).- El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este martes que pedirá a la Comisión Europea (CE) «menos complejidad» en la aplicación de la norma medioambiental que busca reducir los vertidos de nitratos en las aguas procedentes de la agricultura.

«Su complejidad hace que, con demasiada frecuencia, sean incomprendidas por todos los actores y, por tanto, difíciles de aplicar. Estoy dispuesto a pedir a la Comisión Europea que haga evolucionar el marco existente, teniendo en cuenta la agronomía y el sentido común», declaró en sus redes sociales, Lecornu.

Las manifestaciones del primer ministro suceden en plena movilización del sector agropecuario francés, plasmada hoy mismo con una protesta autorizada por las autoridades en el centro de París con 353 tractores en las proximidades de la Asamblea Nacional.

Entre las reivindicaciones de los agricultores, destacan la de una reducción de la burocracia y la oposición al tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, cuya firma está prevista el próximo sábado en Paraguay.

El primer ministro francés aseguró que su Gobierno prepara una nueva ley en favor de la agricultura que será presentada en Consejo de ministros en marzo y luego examinada por el Parlamento antes del verano.

Además de la flexibilización de la ley sobre los vertidos de nitratos en las aguas -que proceden sobre todo de fertilizantes químicos y purines y estiércol de la ganadería y que provocan una proliferación de algas que acaban por matar a los peces-, Lecornu también propuso liberar ciertos proyectos hidráulicos «bloqueados» normalmente por motivos medioambientales.

«Quiero liberar el máximo posible, especialmente todos aquellos que sean ‘a escala humana’. Las decisiones sobre la distribución y gestión de la cantidad de agua deben tomarse tras un análisis claro de las consecuencias económicas», argumentó.

En ese sentido, el mandatario comunicó que «los textos que fijan los volúmenes de agua extraíbles quedan suspendidos hasta septiembre, para garantizar que se tengan en cuenta de forma real las limitaciones agrícolas».

Asimismo, el jefe de Gobierno adelantó que su gobierno adoptará «un plan excepcional» en favor de los agricultores que estará dotado de 300 millones de euros y que incluirá ciertos beneficios fiscales para el sector. EFE

