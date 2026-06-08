Francia perderá 3,2 millones de habitantes de aquí a 2070 y se quedará con 65,9 millones

2 minutos

París, 8 jun (EFE).- Francia perderá 3,2 millones de habitantes de aquí a 2070 si se mantienen las tendencias demográficas actuales y se quedará con 65,9 millones, con una población más envejecida, ya que los mayores de 65 años, que ahora son el 22 %, pasarán a representar el 32 %.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que presenta este lunes sus proyecciones demográficas a partir de la situación actual con 69,1 millones de habitantes, contempla varios escenarios alternativos en los que los principales elementos de cambio respecto a su hipótesis central vendrían por la fecundidad y la inmigración.

Si coincidieran todos los factores desfavorables, la población francesa perdería 14,5 millones de habitantes para 2070 y quedaría reducida a 54,6 millones.

En el extremo opuesto, si la fecundidad creciera y también lo hiciera la inmigración (e incluso la esperanza de vida), Francia ganaría 9,2 millones de habitantes y tendría 78,3 millones en 2070.

En su escenario central, la población va a seguir subiendo hasta 69,8 millones en 2037 y eso gracias a las llegadas de inmigrantes, ya que el saldo vegetativo es negativo (hay más muertes que nacimientos) desde 2025.

Más allá de la cifra global de la población, el INSEE también ha elaborado proyecciones sobre la evolución de los distintos grupos de edad y uno de los elementos más sobresalientes es que en 2070 habrá 8,9 millones menos de personas de menos de 45 años.

Eso será más marcado entre los de menos de 20 años (4,8 millones menos), que entre los de entre 20 y 44 años (4,1 millones menos).

El grupo de los que tienen entre 45 y 64 años se mantendrá prácticamente estable, mientras el de mayores de 65 años se incrementará en 5,8 millones. EFE

ac/cat/alf