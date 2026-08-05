Francia pide a Bruselas una flexibilización de las exigencias de la PAC por la sequía

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París, 5 ago (EFE).- La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, ha pedido a la Comisión Europea una flexibilización de ciertas exigencias de la Política Agraria Común (PAC) para tener en cuenta las circunstancias de la sequía que afecta a la práctica totalidad de su país.

En un comunicado publicado este miércoles, su departamento indicó que busca que el Ejecutivo comunitario active los dispositivos previstos en «circunstancias excepcionales», de forma que «ningún agricultor sea penalizado cuando es objetivamente imposible respetar ciertas exigencias de la PAC por la sequía».

Se trata en particular de las relativas a una cobertura mínima de la tierra o de la rotación de cultivos cuando no se ha podido sembrar o cuando las plantas no han crecido debido a las condiciones climáticas.

«Los agricultores no deben sufrir una doble pena, la del clima y la de las sanciones administrativas», subrayó el Ministerio francés.

Del total de 101 departamentos franceses, 98 están en situación de sequía, de los cuales 57 en situación de crisis con restricciones importantes para el uso del agua.

Genevard también anunció que ha activado una célula de crisis sobre la sequía en su Ministerio y que ha pedido a los prefectos (delegados del Gobierno) que hagan lo mismo para poder establecer «un diagnóstico preciso» de la situación y le transmitan «propuestas adaptadas» a cada territorio.

La ministra indicó que se está preparando «un plan global de acompañamiento» que incluirá «medidas de urgencia en favor de la tesorería» de las explotaciones, dispositivos de exención del pago de las cotizaciones sociales, dispositivos de simplificación y de derogación, así como medidas para facilitar la vuelta a la producción de las fincas más afectadas.

Genevard subrayó que su «prioridad es simple: estar junto a los agricultores durante la crisis, organizar una respuesta rápida del Estado y preparar desde ahora la vuelta a la producción de las explotaciones más duramente afectadas».

«Frente a acontecimientos climáticos que se hacen más frecuentes y más intensos, nuestro deber es actuar con reactividad, método y pragmatismo», agregó. EFE

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