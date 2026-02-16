Francia pide abrir una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Navalni

París, 16 feb (EFE).- Francia pidió este lunes la apertura de una investigación independiente y exhaustiva para esclarecer plenamente las circunstancias de la muerte en prisión del opositor ruso Alexeï Navalni, fallecido hace dos años, y afirmó que considera a las autoridades rusas plenamente responsables de su deceso.

Fuentes diplomáticas informaron hoy de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, recibirá mañana en París a la viuda del opositor ruso, Yulia Navalnaya, quien, tras la muerte de su esposo, ha continuado su labor política y ha denunciado las circunstancias de su fallecimiento en una prisión ártica.

Rusia envenenó al líder opositor con una toxina letal extraída de una clase de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según se desprende de los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni presentados el pasado sábado por Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este lunes su esperanza de se haga justicia con el caso de Navalni, cuya muerte -subrayó- fue «premeditada», y apuntó de forma directa la responsabilidad del Kremlin.

En este segundo aniversario de su muerte, el Gobierno francés rindió nuevamente homenaje a su compromiso «por una Rusia libre y democrática», en un comunicado.

Asimismo, deploró la condena, hace un año, de tres antiguos abogados de Navalni —Alexeï Liptser (cinco años de prisión), Igor Sergounine (tres años y medio) y Vadim Kobzev (cinco años y medio)— por «participación en una organización extremista», al subrayar que únicamente ejercieron su labor de defensa.

Francia reiteró además su apoyo a quienes defienden «con valentía» las libertades individuales y el Estado de derecho en Rusia, condenó con firmeza toda violación de los derechos humanos y pidió la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. EFE

