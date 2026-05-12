Francia pide coordinación «más estrecha» en la UE para «romper» el contagio del hantavirus

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París, 12 may (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó este martes que es «indispensable» una coordinación «más estrecha» para «romper las cadenas de transmisión» y contener cualquier posible propagación del hantavirus, en especial con sus países vecinos y en la Unión Europea (UE).

En un mensaje en sus redes sociales, el jefe del Gobierno informó de que ha pedido a sus ministros competentes que intensifiquen «de inmediato» la cooperación con los Estados vecinos e impulsen una armonización «más estrecha» de los protocolos sanitarios aplicados en el marco de la Unión Europea y del espacio Schengen.

«Romper las posibles cadenas de transmisión supone compartir rápidamente la información, las decisiones y los retornos de experiencia», subrayó Lecornu.

En este sentido, indicó que la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, ya ha mantenido contactos con varios países europeos que acogieron pasajeros del buque MV Hondius, con el objetivo de coordinar la gestión del riesgo vinculado al hantavirus y compartir las medidas de salud pública adoptadas hasta ahora por Francia.

Está previsto que Rist ofrezca una rueda de prensa esta tarde para informar sobre la evolución de la enfermedad en Francia, donde hay un caso positivo hasta la fecha.

Se trata de una mujer infectada por hantavirus y que permanece hospitalizada en cuidados intensivos en estado «estable», según indicó la víspera el propio Lecornu, al ofrecer una actualización sobre la situación sanitaria después de la repatriación el domingo de cinco ciudadanos franceses desde la isla española de Tenerife tras navegar en el crucero HM Hondius.

Los otros cuatro franceses repatriados en un vuelo sanitario, junto a la mujer contaminada por el hantavirus, «continúan dando negativo en las pruebas» y se encuentran bajo «aislamiento estricto» en el Hospital Bichat de París, según los datos facilitados la víspera por el primer ministro y que aún no han sido actualizados.

Ocho franceses, que compartieron vuelo hace quince días con una persona enferma, han sido sometidos a un protocolo de aislamiento. Además, hay otros catorce franceses identificados que estuvieron en contacto con la misma persona.

«Nuestra respuesta sanitaria es clara: para todos los contactos, sin excepción, cuarentena reforzada en un entorno hospitalario», subrayó la víspera el primer ministro.

Los veintidós franceses considerados como «casos de contacto» coincidieron con una pasajera neerlandesa que falleció tras contraer el virus, al igual que su marido, que fue el primero en morir en el HV Hondius y es considerado el «paciente cero» de este brote.

Ocho viajaron con ella en un vuelo entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo el 25 de abril, mientras que los otros catorce estaban a bordo de un vuelo Johannesburgo-Ámsterdam ese mismo día y en el que la mujer subió brevemente antes de desembarcar para ser llevada a un hospital en el que falleció al día siguiente.

En un decreto firmado el domingo por el primer ministro francés se pedía a todos los pasajeros de esos dos vuelos que contactasen rápidamente con las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de vigilancia y aislamiento. EFE

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