Francia pide esclarecer la muerte de un casco azul serbio en el Líbano

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París, 4 jun (EFE).- Francia pidió este jueves que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de un casco azul serbio de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y deseó una «pronta» recuperación a otros dos soldados heridos en el mismo ataque, ambos de nacionalidad española.

«Francia pide que se haga toda la luz sobre estos incidentes y solicita que los autores sean detenidos y llevados ante la justicia», declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores.

El portavoz expresó su «profunda emoción» por el fallecimiento del militar, que resultó gravemente herido en un incidente ocurrido en el sur de Líbano mientras participaba en la misión de paz de la ONU.

París trasladó además sus condolencias a Serbia, a la familia del soldado y al conjunto del personal de la FINUL.

Francia recordó que siete cascos azules han muerto en el sur de Líbano desde el inicio de las hostilidades, el pasado 2 de marzo, e instó a todas las partes a respetar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y el alto el fuego acordado el 3 de junio entre representantes de los gobiernos de Israel y Líbano.

El militar murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, en el sur del país, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

El casco azul serbio resultó herido de gravedad durante un incidente ocurrido en su zona de despliegue y fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde falleció.

La FINUL no atribuyó los lanzamientos de mortero a ningún actor específico, aunque estos tuvieron lugar en una región donde tienen lugar fuertes enfrentamientos entre las tropas israelíes en el sur del Líbano y el grupo chií libanés Hizbulá.

La misión de paz de la ONU opera en la franja comprendida entre la frontera de facto con Israel y el río Litani, una de las zonas más afectadas por los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y Hizbulá. EFE

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