Francia pide una mayor implicación de países europeos para ayudar a la seguridad de Líbano

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París, 3 jun (EFE).- El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, pidió este miércoles una mayor implicación a los países europeos para ayudar a la seguridad del Líbano y afirmó que lo que sucede allí «impacta muy directamente» en el devenir de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

«La cuestión libanesa impacta muy directamente en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán», manifestó Lecornu, durante una intervención en la Asamblea Nacional.

Para el primer ministro, «no se puede dejar de lado al Líbano» en la actual guerra en Oriente Medio por, entre otros motivos, los lazos entre Irán y la milicia chiíta Hizbulá.

Lecornu exigió al Estado hebreo que «termine con la guerra» en el Líbano y «con la ocupación ilegal» que ha puesto en marcha en el sur del país.

«No se justifica esa guerra. El Estado israelí, su gobierno, lo único que hace es poner en riesgo su propia seguridad», ahondó Lecornu.

El primer ministro también demandó a los países europeos una mayor implicación para apoyar la seguridad del Líbano, en el cuadro de una nueva misión que París quiere impulsar, complementándolo, en el papel, con la FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano).

«Lo vamos a hacer con nuestros socios europeos, porque no debemos de estar solos en este asunto y, sin querer crear un incidente (diplomático) inútil, a veces hemos estado muy solos. Menos mal que los italianos sí que estaban, pero otros países europeos tienen que estar en primera línea para ayudarnos a la seguridad del Líbano», señaló Lecornu.

El primer ministro dijo que Francia continuará haciendo «presión» a Israel de «manera firme y equilibrada», pero evitó pronunciarse sobre una eventual suspensión del acuerdo de libre comercio entre la UE e Israel. EFE

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