Francia plantea considerar droga el ‘gas de la risa’, tras los accidentes ligados a su uso

2 minutos

París, 12 dic (EFE).- El ministro francés de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró este viernes que el llamado ‘gas de la risa’ (N2O) debería estar incluido entre las sustancias estupefacientes, tras los accidentes que han tenido lugar en el país ligados a su consumo.

«Me gustaría que fuera visto como una droga», aseguró el ministro a la televisión BFMTV, un día después de haberse reunido con la madre de un joven de 19 años atropellado a principios de noviembre en Lille, al norte del país, por un automovilista que había consumido esa sustancia considerada lúdica.

El óxido nitroso, que tiene usos médicos y culinarios, tiene ciertos efectos euforizantes, pero puede llevar a los consumidores a perder el control.

En Francia su venta no está prohibida, aunque sí muy controlada, salvo en algunos municipios, cuyos alcaldes han adoptado ordenanzas ante su generalización entre los jóvenes.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, que acompañó a Darmanin en la visita a los familiares del joven atropellado, fue menos tajante, aunque apostó por combatir el uso lúdico de ese producto, «como si fuera una droga».

«Aunque no está considerado como una droga, algunos de sus usos se asemejan», aseguró en declaraciones a la radio RTL, donde preconizó un mayor control de los comercios que lo venden y la prohibición de su transporte y consumo en la vía pública.

Darmanin agregó, además, que debe prohibirse su uso al volante y se deben inmovilizar los vehículos en los que se descubra la presencia de ‘gas de la risa’, además de introducir una reforma legal para que su consumo sea considerado una circunstancia agravante en caso de accidente.

Una reciente encuesta publicada en Francia reveló que uno de cada diez jóvenes franceses confesó haber consumido ‘gas de la risa’ de forma lúdica y la mitad de ellos haber conducido tras ello. EFE

