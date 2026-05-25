Francia pone a 18 departamentos, incluyendo París, en alerta amarilla por la ola de calor

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París, 25 may (EFE).- Los servicios meteorológicos franceses colocaron este lunes a 18 departamentos, incluido París y buena parte del oeste del país, en alerta amarilla por la ola de calor que atraviesa su territorio.

Météo France indicó en su último boletín que se trata de un «episodio de calor precoz y destacable» que afecta sobre todo al oeste del país y a la capital.

Su previsión, que llega hasta este martes, establece que las máximas serán «muy elevadas para la temporada» y que la ola de calor se extiende hacia el norte, con termómetros por encima de los 30 grados.

Solo parte de la fachada atlántica y Mediterránea se escapan de estas elevadas temperaturas, que estarán entre 30 y 35 grados en la mitad norte del país, mientras que en el suroeste se alcanzarán entre 32 y 36 grados, incluido el valle del Ródano.

En el sureste, donde se esperan temperaturas más suaves, los termómetros estarán entre 29 y 32 grados.

Météo France ya alertó de la ‘cúpula de calor’ que comenzó el pasado fin de semana, con aire cálido procedente del norte de África que se ve atrapado sobre el país por un anticiclón en el norte. EFE

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