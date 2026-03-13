Francia prepara repatriación del soldado fallecido y otros seis heridos en ataque en Irak

3 minutos

París, 13 mar (EFE).- Francia prepara la repatriación del cadáver del soldados fallecido y los seis heridos la víspera en un ataque con drones contra una base militar kurda en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde estaban desplegados militares franceses, informó este viernes el Ministerio de Defensa.

En el ataque, que ocurrió a las 20:40 horas de París, cuando un dron impactó en el centro de la base kurda de Mala Qara, resultaron heridos siete soldados franceses, entre ellos el suboficial Arnaud Frion, quien falleció pese a la rápida intervención de los equipos médicos presentes en el lugar, indicó Defensa en un comunicado.

Tras la explosión, los siete soldados heridos fueron atendidos de inmediato por los equipos médicos y posteriormente trasladados a un centro hospitalario. Allí se certificó la muerte del suboficial Frion y los otros seis militares permanecen hospitalizados y se está organizando su repatriación a Francia, según Defensa.

Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien informó esta madrugada de la muerte del suboficial, quien integraba el destacamento francés desplegado en la zona para participar en labores de formación de varias unidades iraquíes, en apoyo a la lucha contra el terrorismo, en el marco de la operación internacional ‘Inherent Resolve’, precisaron hoy las autoridades francesas.

El sargento primero Arnaud Frion había sido desplegado en Irak el 24 de enero de 2026 y pertenecía al Séptimo Batallón de Cazadores Alpinos con base en Varces.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Fabien Mandon, expresó su «profunda tristeza» por la muerte del militar, caído «por Francia en el cumplimiento de su misión», y trasladó sus condolencias a la familia, allegados y compañeros de armas del suboficial como ya hiciese esta madrugada Macron.

«Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra el Estado Islámico desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques», declaró el presidente francés en un mensaje en sus redes sociales.

La portavoz del Gobierno y ministra de Energía, Maude Brugeon, señaló también que los heridos serán repatriados a Francia y manifestó la «profunda emoción» que la muerte del suboficial ha causado en el seno del Ejecutivo.

El coronel del séptimo batallón en el que servía el soldado muerto, François Xavier de la Chesnais, rindió homenaje al suboficial Frion y destacó su trayectoria militar y sus cualidades como soldado.

«Era un militar ultracompetente, muy eficaz y profundamente respetado por sus compañeros», señaló el coronel a la prensa, al subrayar la conmoción que su muerte ha provocado entre quienes servían con él. EFE

cat/lmpg/cg