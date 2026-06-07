Francia prevé nuevas sanciones europeas por violencia de colonos en Cisjordania

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París, 7 jun (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo este domingo que la Unión Europea podría adoptar nuevas sanciones «en los próximos días» contra colonos israelíes responsables de violencia contra palestinos en Cisjordania.

«Podremos ir más allá y en los próximos días, podrían adoptarse nuevas sanciones», señaló Barrot en una entrevista al programa ‘El gran jurado», de los medios RTL, Le Figaro y Public Sénat y M6.

El jefe de la diplomacia francesa se mostró «extremadamente preocupado por la intensificación de la colonización ilegal en Cisjordania y la explosión de las violencias de los colonos israelíes contra los palestinos».

«Nunca se ha visto algo así en años y quizás décadas», subrayó Barrot al poner el acento en la gravedad de la situación.

Recordó además que las sanciones adoptadas en mayo pasado a nivel europeo contra tres personas y cuatro entidades por «abusos serios y sistemáticos» en el territorio ocupado desde 1967 constituyen «una manera de llamar al Gobierno israelí a sus responsabilidades» frente a unas violencias que, según él, también debilitan la autoridad del Estado israelí.

Barrot advirtió de que el proyecto de construcción de 3.400 viviendas en Cisjordania ocupada, que permitiría alojar a unas 15.000 personas, constituye una «amenaza considerable para la solución de dos Estados», al considerar que «dividiría Cisjordania en dos de una manera totalmente contraria al derecho internacional».

Por ello, señaló que las autoridades francesas han pedido formalmente a empresas nacionales y europeas que se abstengan de participar en ese proyecto, advirtiendo de posibles sanciones internacionales.

Sobre la solución de dos Estados, Barrot defendió la pertinencia de la conferencia internacional que ha organizado el próximo viernes en París de «cientos» de representantes de la sociedad civil israelí y palestina que la defienden y apoyan, así como representantes políticos de una quincena de países favorables a este marco de resolución del conflicto.

Barrot precisó que tanto Israel como Palestina están invitados a participar en la conferencia, aunque reconoció que no se espera la presencia de ministros israelíes, al señalar que «no es la orientación que han adoptado actualmente».

Preguntado además por la detención de ciudadanos franceses por Israel en flotillas hacia Gaza, el ministro recomendó suspenderlas.

«No deben ir a esa zona, que sigue siendo una zona de guerra», explicó, y recordó que la Fiscalía de París abrió recientemente una investigación judicial tras elevar su Ministerio el caso dada la «extrema gravedad» de presuntos malos tratos y humillaciones que habían sufrido los integrantes de la última flotilla en Israel. EFE

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