Francia probará avión A400M en la lucha contra los incendios forestales a finales de julio

Compartir

3 minutos

París, 23 jul (EFE).- Francia incorporará antes de finales de julio de forma experimental un avión de transporte militar A400M equipado con un sistema de lanzamiento de retardante, que reforzará los medios aéreos desplegados actualmente frente a los numerosos focos que afectan a distintas regiones del país, informó este jueves la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon.

El aparato, en servicio desde 2013, ha sido modificado mediante un trabajo técnico de adaptación que permitirá utilizarlo como aeronave de apoyo en la extinción de incendios, explicó la también ministra de Energía a la televisión BFMTV y a la radio RMC.

Según Bregeon, su capacidad de descarga equivale aproximadamente a la de tres aviones Canadair, lo que permitirá aumentar la capacidad de lucha contra los grandes incendios.

El aparato, que ha sido adaptado por Airbus e hizo sus primeros ensayos en abril pasado en Nimes (sur), podrá descargar hasta 20 toneladas de retardante y estará destinado principalmente a intervenir antes del avance de los incendios, creando líneas de protección en las zonas más vulnerables, destacaron también en un comunicado conjunto los ministerios de Interior y de las Fuerzas Armadas.

La utilización operativa del A400M requerirá pruebas técnicas adicionales, vuelos de validación y la certificación de las tripulaciones militares, un proceso iniciado el 20 de julio. Las primeras intervenciones podrían producirse en un plazo aproximado de diez días, según los dos ministerios.

Esta nueva capacidad se integrará en el dispositivo interministerial Héphaïstos, desplegado cada verano para apoyar a la seguridad civil en la lucha contra los incendios forestales.

El anuncio coincide con el avance de varios incendios forestales en Francia, entre ellos el registrado en la zona de la bahía de Arcachon, en Gironda, donde unas 12.000 personas han tenido que ser evacuadas preventivamente y más de 2.000 hectáreas de bosque han sido arrasadas por las llamas.

El Gobierno informó este miércoles de que desde enero se han registrado más de 12.500 incendios forestales en Francia y que unas 44.000 hectáreas han quedado calcinadas. Además, fueron detenidas unas 128 personas sospechosas de haber originado incendios forestales este año.

Francia dispone actualmente de una flota aérea contra incendios compuesta por 12 aviones Canadair, con capacidad de 6.000 litros cada uno; ocho aviones Dash, con cargas de 10.000 litros; 12 helicópteros bombarderos de agua; seis aviones Air Tractor y otros medios departamentales, hasta un total de 65 aeronaves de ataque contra incendios.

El dispositivo se completa con tres aviones Beechcraft Super King Air destinados a coordinación e investigación de los principales focos, precisaron los ministerio de Interior y de las Fuerzas Armadas en su comunicado conjunto. EFE

cat/crf