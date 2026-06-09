Francia prohíbe la entrada en el país del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich

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París, 9 jun (EFE).- El Gobierno francés anunció este martes que prohíbe la entrada en el país del ministro de Finanzas israelí, el ultranacionalista Bezalel Smotrich, al que acusa de promover «activamente la anexión de Cisjordania», así como «la creación de nuevos asentamientos».

En un mensaje en ‘X’, el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, señaló que esta medida se engloba en un nuevo paquete de sanciones contra los colonos en Cisjordania también apoyadas por el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega.

Irlanda ya había anunciado el viernes pasado la prohibición de entrada de Smotrich -líder de Sionismo Religioso-, pero también del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

«A título nacional, hemos prohibido el acceso a nuestro territorio al ministro Bezalel Smotrich, a cuatro responsables de organizaciones de colonos y a 21 colonos violentos», indicó Barrot.

Para el jefe de la diplomacia francesa, Smotrich «promueve activamente la anexión de Cisjordania, que reivindica abiertamente, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania, la recolonización de Gaza, el colapso económico de la Autoridad Palestina y sus consecuencias perjudiciales para la población palestina».

«Se trata de una política que no puede aceptar la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, firmemente comprometida con la solución de los dos Estados», agregó.

En un comunicado conjunto difundido por Barrot, los seis países exigieron «encarecidamente» al Gobierno israelí que tome medidas para garantizar que los autores de la violencia en Cisjordania rindan cuentas verdaderamente ante la justicia.

«El gobierno israelí debe asegurarse de que cada ataque dé lugar rápidamente a una investigación exhaustiva, tomar medidas contra los puestos de avanzada y las organizaciones que alimentan la violencia, y hacer cesar la incitación a la misma». EFE

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