Francia prohíbe la presencia de Israel y de sus armas ofensivas en una feria de defensa

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París, 1 jun (EFE).- El Gobierno francés ha prohibido la presencia como expositores de las autoridades de Israel o de fabricantes que pretendan mostrar armas ofensivas en la feria de defensa Eurosatory que se celebra a las afueras de París del 15 al 18 de junio.

Una portavoz de Coges Events, el organismo que organiza este salón que se define como el Mundial de la Defensa y de la Seguridad, explicó este lunes a EFE que con esas restricciones a actores israelíes aplica «la decisión del Gobierno francés».

En la práctica, no se permitirá que tengan espacios de exposición los «representantes del Estado israelí o de su administración» y en cuanto a las empresas de ese país solo podrán presentar «materiales y productos que participen exclusivamente a la capacidad de defensa antiaérea, antimisiles y antibalística».

«Los organismos -subrayó en su mensaje la portavoz- recuerdan que el salón actúa respetando estrictamente las decisiones y las reglas establecidas por las autoridades francesas».

Francia ha condenado de forma repetida los ataques de los últimos meses de Israel en Líbano y el domingo pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU después de que las tropas israelíes se hicieran con el control de la emblemática fortaleza de Beaufort, en el sur, en la que hicieron ondear su bandera.

El Ministerio israelí de Defensa denunció que «esta política se aplica de forma selectiva y discriminatoria con respecto a las demás naciones participantes, en clara violación de las normas establecidas que rigen las ferias internacionales de defensa».

El Ministerio israelí calificó de «vergonzosa» la posición francesa y añadió que denota «un claro cálculo político y comercial».

En su edición anterior de 2024, el Ejecutivo francés ya vetó la participación de decenas de firmas israelíes en Eurosatory por las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza, donde el número de muertos desde el 7 de octubre de 2023 supera ya los 72.900.

Eurosatory es una de las ferias más importantes del mundo en materia de seguridad y defensa, especializada la actividad terrestre y aéreoterrestre. Este año los organizadores anuncian 2.656 expositores de 61 países y 330 delegaciones oficiales de 93 países. EFE

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