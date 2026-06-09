Francia proyecta el doble de mayores de 65 años que de menores de 20 años en 2070

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Los mayores de 65 años serán dos veces más numerosos que los menores de 20 en 2070 en Francia, indicó este lunes el instituto nacional de estadística Insee, que proyecta un pico de población de 69,8 millones de habitantes en 2037.

La tendencia en Francia se inscribe en la de la UE, donde crece el porcentaje de mayores de 65 años y la inmigración sostiene el crecimiento demográfico, al haber más decesos que nacimientos, según la oficina europea de estadística Eurostat.

Si las tendencias demográficas actuales continúan, Francia alcanzaría un máximo de 69,8 millones de habitantes en 2037, antes de un ligero descenso hasta 65,9 millones en 2070, nivel comparable al de 2014, explicó el Insee.

«En el pasado reciente, no tenemos ejemplo de una disminución de la población de esta magnitud», señaló en rueda de prensa Loup Wolff, responsable de la unidad de estudios demográficos y sociales del instituto.

En este escenario «probable», los mayores de 65 años representarían el 32% de la población y serían el doble de numerosos que los menores de 20 años para 2070, una «importante transformación de la demografía francesa», según Wolff.

El número de centenarios podría multiplicarse incluso por cuatro para 2070, pasando de 37.000 actualmente a 160.000.

El último informe del Insee, que realiza este ejercicio cada cinco años para orientar el debate público, llega cuando todos los partidos preparan sus programas para la elección presidencial de 2027.

El candidato conservador Bruno Retailleau desveló así en abril su «política natalista» para sacar Francia del «invierno demográfico», que pasaría por crear un ingreso familiar y ayudas a la vivienda, entre otros.

La preocupación sobre la situación demográfica planea desde hace años, focalizada en la caída de la natalidad. Francia registró más decesos que nacimientos en 2025, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En 2024, el presidente centroderechista, Emmanuel Macron, abogó por un «rearme demográfico» basado en impulsar la natalidad, mejorando el permiso parental y combatiendo la infertilidad.

Para los demógrafos, entre las dificultades para tener hijos figuran encontrar un trabajo estable, acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el cambio climático o la conciliación de la vida profesional y familiar.

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