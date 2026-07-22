Francia quiere castigar con más fuerza las injerencias extranjeras antes de la presidencial

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El gobierno francés presentó este miércoles un proyecto de ley para endurecer las penas para quien difunda noticias falsas en un contexto electoral, al temer un importante riesgo de injerencias extranjeras a nueve meses de la elección presidencial.

La próxima presidencial en la segunda economía de la Unión Europea se anuncia crucial, máxime cuando el actual presidente centroderechista, Emmanuel Macron, ya no puede presentarse y la líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

Muestra del interés, el magnate Elon Musk calificó en julio a Le Pen como «la última esperanza de Francia», después que la política confirmara su candidatura pese a una condena por malversación de fondos públicos europeos.

Actualmente, la difusión de noticias falsas en línea es pasible de un año de prisión y de una multa de 15.000 euros (17.100 dólares) en Francia.

Pero el objetivo del gobierno es aumentar las penas hasta 3 años de prisión y 45.000 euros de multa (51.320 dólares), e incluso hasta 6 años si los hechos se cometieron para «servir los intereses de una potencia u organización extranjera».

El proyecto de ley prevé también extender a todas las elecciones un procedimiento de urgencia, vigente desde 2018, que permite acudir a un juez para poner fin rápidamente a la difusión de noticias falsas en línea.

Otra medida es crear un procedimiento similar para poner fin a campañas de desinformación que atenten de «forma grave» contra la «independencia» o «seguridad» de Francia, incluso fuera de período electoral, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El gobierno también prevé crear una comisión independiente, compuesta por representantes del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y de la Corte de Casación, cuya misión será informar al público y a los candidatos a las elecciones en caso de injerencias.

tll-tjc/an