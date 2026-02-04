Francia quiere la aplicación del acuerdo bilateral de 2023 que España aún no ha ratificado

París, 4 feb (EFE).- Francia quiere que se puedan poner en marcha aspectos del acuerdo bilateral de amistad firmado en 2023 con España, aún por ratificar por parte española porque no ha conseguido salir adelante en el Parlamento ante el rechazo del Partido Popular y Vox.

El portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, destacó este jueves que ese tratado suscrito en la cumbre bilateral de Barcelona el 19 de enero de 2023 por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, similar a los que Francia ha suscrito con Alemania, Italia y Polonia, es «extremadamente importantes para nuestra diplomacia».

Preguntado en conferencia de prensa sobre si la no ratificación por España plantea problemas para dar más pasos en el desarrollo previsto de las relaciones entre los dos países, señaló que «eso no impide la aplicación de ese acercamiento diplomático, de esta cooperación bilateral tan fuerte que tenemos en particular con España en todos los terrenos».

Pero añadió que ese tratado «ha dado un fuerte impulso» a las relaciones, y por eso «pedimos algunas puesta en marcha» del acuerdo, insistió.

Recordó que el tratado con España, como los establecidos con Alemania, Italia y Polonia han sido una prioridad de Macron desde que llegó al Elíseo en 2017 para «aumentar las relaciones bilaterales europeas con nuestros principales socios».

Un aspecto controvertido de su contenido, que condujo a que no saliese adelante en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo -por el voto en contra de UPN, Vox y el PP, que lo recurrió ante el Tribunal Constitucional-, es que contempla la invitación de ministros franceses a algunos consejos de ministros españoles y a la inversa.

Fuentes diplomáticas francesas recordaron que ese mecanismo de diálogo intergubernamental, que también está en los acuerdos con los otros tres países, prevé que los ministros participen únicamente en consejos de ministros especiales dedicados a las cuestiones bilaterales y europeas.

Es decir, que el ministro invitado no asiste a los consejos de ministros convencionales, y por tanto no está presente en las deliberaciones sobre cuestiones estrictamente nacionales, que como todas las que se tratan en los consejos de ministros, están cubiertas por el secreto.

El acuerdo francoespañol establece otros canales de comunicación, como consultas regulares entre los departamentos de Exteriores, o la posibilidad de establecer diálogos estructurados que reúnan a uno o varios ministerios, así como encuentros de funcionarios, entre los parlamentos y organizaciones de las sociedades civiles e interlocutores sociales.

El portavoz francés de Exteriores desvinculó, en cualquier caso, la no ratificación del acuerdo por parte de España con el hecho de que desde la de Barcelona hace ya más de tres años no se ha celebrado ninguna otra cumbre bilateral.

«La organización de una cumbre bilateral es una cuestión del Ejecutivo» y se discute «generalmente» entre los ministerios de Exteriores de los dos países, puntualizó. EFE

