Francia quiere trabajar con EE.UU. con franqueza, sinceridad y firmeza cuando es necesario

2 minutos

París, 29 ene (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure subrayó este jueves su intención de seguir trabajando con Estados Unidos pese a las amenazas lanzadas por Washington, y de hacerlo «con franqueza y con sinceridad y con firmeza cuando sea necesario».

En una conferencia de prensa, Lescure insistió en que en la relación con Estados Unidos hay que «mantener lo esencial» y «evitar discusiones político-económicas que no tienen razón de ser entre aliados», al ser preguntado por si las amenazas de sanciones por el apoyo a Dinamarca sobre Groenlandia han cambiado el marco de las discusiones entre las dos orillas del Atlántico.

Reconoció que se vieron «sorprendidos» y «chocados» por la actitud de Estados Unidos de amenazar con imponer más aranceles a los ocho países europeos que decidieron enviar militares para unas maniobras en Groenlandia, a petición de Dinamarca, pero a continuación insistió en que los europeos supieron reaccionar de forma «fuerte» y «firme» y eso tuvo consecuencias porque «ha bajado la temperatura».

Según su análisis, «es un precedente que ha demostrado que Europa es capaz de mostrar firmeza y que la firmeza da resultados».

«Tenemos que seguir trabajando juntos» con franqueza para «guardar lo esencial y evitar discusiones político-económicas que no tienen razón de ser entre aliados».

El G7, cuya presidencia ejerce Francia este semestre, es donde se pueden llevar a cabo esas discusiones.

Lescure ejemplificó su voluntad de seguir trabajando con Estados Unidos con un diálogo «constructivo» con la reunión por videoconferencia que organizó el martes con los ministros de Finanzas del G7, la primera de la presidencia francesa.

A otra cuestión sobre la reciente apreciación del euro frente al dólar por la caída de la divisa estadounidense ante la mayor parte de las grandes divisas, no quiso hacer muchos comentarios, más allá de indicar que «las evoluciones recientes reflejan esencialmente las evoluciones de los fundamentos» económicos.

En cuanto a la posibilidad de avanzar en la idea de un impuesto mínimo global para los multimillonarios, como quiere el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el ministro francés afirmó que el lugar para hablar de la fiscalidad internacional es la OCDE y el G7 para ser eficaz y que no tiene sentido hacerlo en un marco reducido como el nacional. EFE

