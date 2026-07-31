Francia quintuplica desde el sábado agentes en frontera con España por la crisis de Ceuta

Compartir

3 minutos

(Actualiza con el detalle del despliegue en las fronteras con los Pirineos Orientales)

París, 31 jul (EFE).- Francia va a quintuplicar desde este sábado el número de agentes encargados de los controles fronterizos con España, con 334 policías y gendarmes que se sumarán a los efectivos habitualmente movilizados en reacción a la crisis migratoria de Ceuta, anunció el ministro del Interior, Laurent Núñez.

En un mensaje en su cuenta de X, Núñez justificó ese dispositivo y precisó que este viernes ya se triplicaron los refuerzos, junto a los medios desplegados habitualmente, con 184 policías y una vigilancia reforzada con drones.

«Frente a la situación en Ceuta, conforme a la demanda del presidente de la República (Emmanuel Macron), ha empezado el despliegue de los refuerzos en la frontera española».

El sábado, a los agentes adicionales se vendrán a sumar medios de vigilancia aérea, con tres aviones. En paralelo, se van a incrementar las patrullas en los trenes que circulan por el eje ferroviario entre Francia y España.

Hay que tener en cuenta que este sábado se restablece el tráfico ferroviario desde Burdeos y hasta Hendaya, en la frontera española, que ha estado interrumpido durante más de una semana por el megaincendio que ha quemado 42.000 hectáreas en el departamento de la Gironda.

En el departamento de los Pirineos Orientales, fronterizos con Cataluña, la Prefectura (delegación del Gobierno) precisó en un comunicado que desde este viernes el refuerzo del dispositivo de control se traduce entre otras cosas en una segunda unidad de fuerzas móviles.

Igualmente hay aeronaves adicionales, en particular drones, 50 agentes de la unidad de Policía de Fronteras y dos unidades de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) de la policía, que equivalen a 120 funcionarios, en lugar de una normalmente.

En su comunicado, la Prefectura de los Pirineos Orientales, donde se encuentran los pasos fronterizos de Le Perthus, en la autopista, y el de Portbou, así como la línea internacional del tren de alta velocidad (TAV) de Barcelona a Perpiñán, comentó por otro lado que los servicios aduaneros siguen «plenamente movilizados» con 180 agentes.

Se justificó ese dispositivo con el argumento de que como «España es el país fronterizo de Francia sometido a la mayor presión migratoria, el Estado adapta inmediatamente su dispositivo para garantizar un control reforzado de los flujos transfronterizos».

Macron, si por una parte ha mostrado su solidaridad con España y ha ofrecido «cualquier ayuda necesaria», además de proponer la intervención de la agencia europea Frontex, que las autoridades españolas no han querido hasta ahora, por otra ha ordenado más controles en la frontera con España para impedir que las personas que han entrado por la frontera de Ceuta puedan llegar a su país de forma clandestina. EFE

ac/lss/fpa