Francia quintuplicará desde el sábado sus agentes en la frontera con España por la Ceuta

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París, 31 jul (EFE).- Francia va a quintuplicar desde este sábado el número de agentes encargados de los controles fronterizos con España, con 334 policías y gendarmes que se sumarán a los efectivos habitualmente movilizados en reacción a la crisis migratoria de Ceuta, anunció el ministro del Interior, Laurent Núñez.

En un mensaje en su cuenta de X, Núñez justificó ese dispositivo y precisó que este viernes ya se triplicaron los refuerzos, junto a los medios desplegados habitualmente, con 184 policías y una vigilancia reforzada con drones.

«Frente a la situación en Ceuta, conforme a la demanda del presidente de la República (Emmanuel Macron), ha empezado el despliegue de los refuerzos en la frontera española».

El sábado, a los agentes adicionales se vendrán a sumar medios de vigilancia aérea, con tres aviones. En paralelo, se van a incrementar las patrullas en los trenes que circulan por el eje ferroviario entre Francia y España.

Hay que tener en cuenta que este sábado se restablece el tráfico ferroviario desde Burdeos y hasta Hendaya, en la frontera española, que ha estado interrumpido durante más de una semana por el megaincendio que ha quemado 42.000 hectáreas en el departamento de Gironda.

Macron, si por una parte ha mostrado su solidaridad con España y ha ofrecido «cualquier ayuda necesaria», además de proponer la intervención de la agencia europea Frontex, que las autoridades españolas no han querido hasta ahora, por otra ha ordenado más controles en la frontera con España para impedir que las personas que han entrado por la frontera de Ceuta puedan llegar a su país de forma clandestina. EFE

ac/lss